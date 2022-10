Twitter al lavoro sulla funzionalità che tanti utenti vogliono: addio menzioni fastidiose!

A quasi due settimane dal lancio della pubblicazione di foto, video e GIF in un solo tweet, i gestori della piattaforma social dell’uccellino blu sembrano essere prossimi alla distribuzione di una delle funzionalità più attese dagli utenti: il blocco delle menzioni da parte di persone sconosciute!

Se siete stanchi di vedere il vostro account menzionato, ovvero taggato, su un tweet legato a truffe o pubblicità fastidiose, questa è la feature che farà al caso vostro. Grazie alla rinomata Jane Manchun Wong, da tempo a caccia di funzionalità ancora non rilasciate sui social network, sappiamo che tale opzione dedicata è in fase di test. Dalle impostazioni, come potete vedere in chiusura alla notizia, sarà possibile scegliere se lasciare a chiunque il permesso di menzionare il proprio account in un post o nei suoi commenti, o se concedere tale “privilegio” soltanto a chi segue il proprio account. O ancora, sarà possibile disattivare completamente le menzioni da chiunque.

Non è chiaro al momento quanto questo test sia diffuso tra gli utenti, tantomeno quando la funzionalità arriverà in via definitiva su tutti gli account. Una cosa è certa: migliorerà sensibilmente la qualità dell’esperienza d’uso per gli utenti Twitter, sia tutelando la loro privacy, sia riducendo ulteriormente potenziali casi di cyberbullismo e molestie tramite tag continui su post inappropriati.

In tutto ciò continuano le indiscrezioni riguardanti la trattativa di Elon Musk per l’acquisizione di Twitter, in quanto Musk e Twitter sarebbero sotto indagine federale.