Twitter al lavoro sulla propria piattaforma di pagamento: Musk vuole una nuova PayPal

Elon Musk continua a lavorare su Twitter per incrementare gli introiti e la base di utenti. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal Financial Times, la piattaforma social starebbe al lavoro su un sistema di pagamento interno.

Il quotidiano spiega che la società ha presentato richiesta per le licenze necessarie per diventare una piattaforma di pagamento negli Stati Uniti. Addirittura, Esther Crawford (direttore della gestione dei prodotti di Twitter) avrebbe lavorato all’infrastruttura del nuovo servizio che avvicina ulteriormente il social ai piani di Elon Musk di rendere Twitter un’app per tutto.

In uno stralcio dell’articolo si legge che Musk avrebbe informato i dirigenti delle sue intenzioni di implementare servizi fintech come transazioni peer-to-peer, conti di risparmio e carte di debito. Questo volere rientra nel piano originale che mira a trasformare Twitter in una WeChat in salsa occidentale, che gli utenti possono utilizzare praticamente per tutto.

Inizialmente la piattaforma di pagamento targata Twitter dovrebbe funzionare solo con valute fiat (quindi Euro, Dollaro, Sterline, ecc), ma a lungo termine sarebbe in programma anche l’aggiunta del supporto alle criptovalute.

Elon Musk potrebbe mettere a disposizione di Twitter la sua esperienza nel settore: ricordiamo che nel 1999 il sudafricano ha co-fondato X.com, poi entrata a far parte di Paypal.