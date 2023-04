Twitter al lavoro su un rivale di ChatGPT? Elon Musk compra 10.000 GPU per l'IA

Secondo scossone della giornata per Twitter: dopo la fusione tra Twitter e X Corp, infatti, pare che Elon Musk abbia dato il via libera all'acquisto di ben 10.000 GPU per l'azienda e al recruiting di alcuni talenti provenienti da startup specializzate nell'IA come DeepMind. Ma cosa vuole fare Musk con queste risorse?

La risposta è pressoché ovvia: Twitter sta sviluppando un'IA come ChatGPT. L'acquisizione di ben 10.000 GPU (un numero che si avvicina alle diverse migliaia di NVIDIA A100 alla base di ChatGPT) e l'arrivo di talenti specializzati nel campo del deep learning e dell'IA da aziende come DeepMind, infatti, rivela che l'azienda ha imposto una poderosa virata alle sue politiche sull'Intelligenza Artificiale.

Negli scorsi giorni, Elon Musk ha duramente criticato l'IA ed è stato tra i firmatari della richiesta di imporre uno stop allo sviluppo di ChatGPT per almeno sei mesi. Sembra dunque che le richieste del miliardario sudafricano dipendessero realmente dalla necessità di "mettersi in pari" con la propria IA e con il proprio Large Language Model (LLM), che potrebbe avere il vantaggio di una partenza "a razzo" grazie al database di Twitter.

Stando a quanto riporta Tom's Hardware a partire da quella che viene definita una "fonte affidabile", il progetto di Twitter è ancora agli inizi, in uno stadio embrionale. Tuttavia, l'aumento verticale della potenza di calcolo garantita dalle 10.000 nuove GPU acquistate dall'azienda potrebbe spalancare le porte ad un salto tecnologico capace di produrre un'IA pari a quella di OpenAI, o persino superiore a quest'ultima.

Non solo: pare che Twitter abbia ordinato delle GPU NVIDIA H100, o Hopper 100, basate sull'architettura Grace Hopper. Si tratta di schede di nuova generazione, ben più performanti delle GPU NVIDIA A100, con architettura Ada Lovelace, utilizzate da OpenAI per ChatGPT.

Accanto alle schede grafiche per server acquistate da Twitter, l'azienda ha anche reclutato diversi nuovi talenti specializzati nell'IA: in un periodo di licenziamenti per Twitter, infatti, la compagnia ha visto salire a bordo Igor Babuschkin e Manuel Kroiss, entrambi ingegneri di DeepMind, una sussidiaria di Alphabet che potrebbe aver co-progettato l'IA di Google, Bard.