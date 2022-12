Twitter contro i leak: Elon Musk minaccia guai legali per chi parla con la stampa

Mentre Twitter si prepara ad aumentare la lunghezza dei post pubblicati sulla piattaforma fino a 4.000 caratteri, arrivano oggi nuove accuse contro il suo nuovo CEO, Elon Musk. Questa volta, in particolare, a finire nel mirino dei giornalisti sono le nuove politiche anti-leak di Twitter e della sua direzione.

In particolare, riporta in un lungo thread su Twitter l'Editor di Platformer Zoe Schiffer, Elon Musk avrebbe "minacciato di far causa ai dipendenti Twitter che forniscono informazioni confidenziali alla stampa sotto forma di leak. Sta chiedendo allo staff di firmare un documento che indica che hanno compreso [la nuova politica aziendale]". Ovviamente, lo scopo di Musk sarebbe quello di interrompere, o quantomeno ridurre drasticamente, il numero di leak sui cambiamenti interni di Twitter, che finora hanno funestato la sua dirigenza e contribuito a peggiorare la fama dell'azienda tra il pubblico.

Il testo del documento, sempre riportato da Schiffer, dice che "come evidenziato dai numerosi e dettagliati leak di informazioni confidenziali di Twitter, un ristretto numero di persone nella nostra compagnia continua ad agire in maniera contrastante rispetto agli interessi dell'azienda e in violazione dell'accordo NDA [Non-Disclosure Agreement, Accordo di Non-Divulgazione]. Lo diremo una sola volta: sei stai deliberatamente violando l'NDA che hai firmato quando ti sei unito all'azienda, te ne assumi la responsabilità di fronte alla legge e Twitter cercherà immediatamente un risarcimento per i danni".

Nella mail, inoltre, Musk spiega che dei colloqui occasionali con la stampa sono permessi, ma che d'ora in poi Twitter non tollererà coloro che "distruggono l'azienda inviando informazioni dettagliate ai media". Queste persone, aggiunge la mail, "riceveranno la risposta che meritano", la quale dunque sembra essere una citazione in giudizio da parte degli avvocati del social network. Per ora, però, pare che le minacce di Musk non abbiano avuto effetto, dal momento che il testo della mail inviata dal CEO di Twitter ai suoi dipendenti è stato pubblicato online in tempo record.