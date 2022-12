Twitter, i licenziamenti hanno discriminato le donne? Nuova class-action preoccupa Musk

Dopo aver dato scalpore nelle scorse ore con la trasformazione del Quartier Generale di Twitter in un "hotel" dove i dipendenti possono soggiornare, Elon Musk si prepara ora all'ennesima causa in tribunale. Questa volta, in particolare, si tratta di una class-action proposta dagli ex-impiegati di Twitter licenziati dal nuovo CEO.

Il testo della class-action, integralmente disponibile in rete, spiega che "le donne sono state più colpite dagli uomini, in maniera significativa" nel corso dei licenziamenti del mese di novembre. Lo scorso mese, infatti, Twitter ha operato pesanti tagli al personale, che hanno colpito circa il 50% degli impiegati dell'azienda. Secondo la class-action, il personale licenziato sarebbe dunque in gran parte femminile.

In termini percentuali, il 57% della forza-lavoro femminile di Twitter sarebbe stata licenziato nelle scorse settimane, mentre gli impiegati di sesso maschile che hanno ricevuto il benservito sarebbero "solo" il 47% del totale. Una differenza sostanziale che, secondo le promotrici della causa legale, sarebbe legata ad un tentativo di discriminare le impiegate donne.

La class-action spiega che "Elon Musk ha cercato di giustificare la differenza in termini percentuali tra licenziati di sesso maschile e femminile spiegando di voler mantenere più impiegati in posizioni ingegneristiche o legate a tale settore", alludendo al fatto che gli ingegneri di Twitter siano al momento in larga parte uomini. Tuttavia, secondo i promotori della causa, la giustificazione del nuovo CEO non terrebbe: anche tra i soli ingegneri, la percentuale di licenziate donne sarebbe molto maggiore rispetto a quella dell'altro sesso.

In particolare, "il 63% dei ruoli femminili legati all'ingegneria di Twitter è stato terminato alla data del 4 novembre 2022. Nello stesso lasso di tempo, solo il 48% degli impiegati maschi in queste stesse mansioni è stato licenziato". Al momento, comunque, sembra che Elon Musk e Twitter non abbiano ancora commentato la class-action, che potrebbe presto aprire un nuovo fronte giudiziario contro il social network.