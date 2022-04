Twitter limita la propaganda russa: nuove contromisure contro gli account

Mentre Twitter si avvia verso l’introduzione del pulsante modifica, come confermato dallo stesso CEO attraverso un post pubblicato sul proprio account, la piattaforma continua a lavorare per ridurre la propaganda russa e le fake news diffuse dal Cremlino.

Twitter, nello specifico, ha annunciato una nuova serie di contromisure che limiteranno l’impatto della propaganda russa sul social network, che ha ad oggetto la guerra in corso in Ucraina.

Nello specifico, il social network non consiglierà più agli utenti gli account ufficiali russa, nè da web tanto meno da applicazione: questo riguarderà sia le categorie degli account consigliati che la ricerca interna.

La nuova decisione arriva dopo che Twitter aveva bannato i media russi Russia Today e Sputnik, che erano viste come delle vere e proprie fabbriche di fake news per giustificare le operazioni militari in corso in Ucraina. Russia Today e Sputnik sono state rimosse anche da iOS: le applicazioni continuano a funzionare ma non possono più essere scaricate in quanto anche l’Unione Europea ha esortato i colossi tech e rimuoverle. La lotta contro la propaganda e gli enti statali è diventata una delle priorità dei governi occidentali dalle prime ore successive all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, nell’ambito delle “operazoni militari speciali” ordinate dal presidente putin.