Twitter, il login con SMS diventa un 'privilegio' per pochi

Dopo aver scoperto il tenerissimo nuovo "CEO" di Twitter, un'altra mossa di Elon Musk e soci sulla nota piattaforma social è destinata a far discutere: arriva l'autenticazione a due fattori "a pagamento", ma non per tutti.

Dapprima possibilità paventata, il rumor è divenuto realtà nell'arco di una manciata di ore: l'autenticazione 2FA tramite SMS sarà disponibile solo per alcuni utenti che desiderano questo livello di sicurezza per accedere al proprio profilo su Twitter.

In effetti, questa possibilità riguarderà gli utenti Twitter Blue, vale a dire chi ha sottoscritto un piano a pagamento con identità verificata e la cosiddetta "spunta blu". In poche parole, per continuare a usare gli SMS per ricevere un codice di accesso temporaneo bisognerà essere utenti a pagamento.

Questa mossa ha una chiave di lettura più profonda di quanto possa sembrare: non si tratta di mera monetizzazione; infatti, lo scopo è quello di cercare di eliminare questo metodo di verifica, considerato meno affidabile delle altre opzioni a disposizione.

A partire dal 20 marzo 2023, chiunque non abbia sottoscritto un abbonamento a Twitter Blue vedrà questa voce automaticamente scomparire. Chi l'aveva attivata, invece, si troverà con questo metodo disattivo e dovrebbe procedere al cambio. Gli SMS erano il metodo di sblocco più utilizzato dagli utenti Twitter con controllo a due fattori attivi, perciò ci si aspetta un impatto piuttosto importante sulla popolazione del social.