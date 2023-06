Twitter, la prima mail della nuova CEO è un atto di fedeltà a Elon Musk

Mentre Elon Musk non paga le "bollette" di Twitter a Google e Amazon, la nuova CEO dell'azienda, Linda Yaccarino, ha ufficialmente dato inizio al suo mandato. E quale modo migliore per aprire una lunga (si spera) dirigenza se non inviare una mail a tutti i dipendenti di Twitter prontamente leakata dalla stampa?

Il memo firmato da Yaccarino, riportato da The Verge, è intitolato "Costruiamo Twitter 2.0 insieme": un titolo emblematico, specie se consideriamo il burrascoso periodo da cui Twitter arriva, segnato da drastici licenziamenti in ogni settore dell'azienda. Sicuramente, la dirigenza di Yaccarino vuole porsi come una gestione più "morbida" rispetto a quella di Musk.

In realtà, la nuova CEO di Twitter non ha affatto condannato Elon Musk, anzi: la mail inviata ai dipendenti contiene un lungo elogio al genio del tycoon sudafricano, spiegando che "dall'esplorazione dello spazio ai veicoli elettrici, Elon sapeva che queste industrie necessitavano di una trasformazione, e l'ha ottenuta". Anche i social, secondo Yaccarino, necessitano di una transizione: "Di recente, è diventato evidente che la piazza del mondo ha necessità di trasformarsi, di spingere la civilizzazione verso uno scambio di informazioni non filtrato e aperto, basato sui temi che più ci toccano".

Che si tratti di un riferimento alla controversa politica di moderazione dei contenuti di Twitter, ampiamente riformata da Elon Musk e che - pare - Yaccarino non toccherà in alcuna parte? Staremo a vedere: sicuramente lo "scambio di informazioni non filtrato" di cui parla la nuova CEO del social network ha fatto alzare qualche sopracciglio tra i critici della precedente direzione di Twitter.

Per quanto riguarda Twitter 2.0, invece, la dirigente è rimasta sul vago, spiegando che "Twitter è in missione per diventare la fonte di notizie in tempo reale più accurata al mondo e una piazza globale per le comunicazioni. Stiamo per fare la storia, e non si tratta di una promessa vuota. Quando inizierete ad abbracciarvi a questa visione, nulla vi sembrerà impossibile. Dovete crederci genuinamente, e dovete lavorare duramente per renderlo possibile". Tutte frasi che richiamano una forte continuità con le politiche di Elon Musk da CEO di Twitter.

Conclude poi Yaccarino che "in questo momento di completa reinvenzione di Twitter, abbiamo la possibilità di uscire dal nostro settore, di creare nuove partnership, di celebrare nuove voci e di costruire insieme qualcosa che possa cambiare il mondo. Il successo di Twitter 2.0 è una responsabilità di tutti noi. Dobbiamo pensare in grande. Abbiamo bisogno di trasformarci. Dobbiamo farlo tutti insieme."