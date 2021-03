Twitter sta mettendo finalmente fine a una fastidiosa funzionalità

Finalmente Twitter si è "accorta" del fatto che una funzionalità della sua applicazione ufficiale sta facendo storcere il naso a un bel po' di utenti. Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, stando anche a quanto riportato da PhoneArena ed Engadget, nonché come fatto sapere dalla stessa Twitter mediante un apposito tweet, è in fase di test, sia su Android che iOS, una feature che permette di visualizzare interamente le immagini condivise dagli utenti direttamente dal proprio feed. In precedenza, infatti, i tweet con una singola immagine verticale venivano "tagliati" ed era necessario effettuare un tap in più per poter vedere il tutto in modo integrale.

In questo caso, l'immagine presente in calce alla notizia descrive la situazione meglio di mille parole. In precedenza il ritaglio del contenuto poteva portare a un'interpretazione completamente errata della foto, soprattutto quando il soggetto si trovava nella parte inferiore di quest'ultima. Nell'immagine di esempio, condivisa direttamente da Twitter, in Home si poteva infatti notare semplicemente il panorama, ma il focus della foto era in realtà il cane, che non si vedeva in quanto posizionato nella parte inferiore della foto.

Insomma, finalmente Twitter sta mettendo la parola fine a questa fastidiosa funzionalità, in cui si sono imbattuti essenzialmente tutti coloro che hanno utilizzato l'applicazione ufficiale del social network per dispositivi mobili. Per il resto, il social network in questo periodo sta implementando anche la possibilità di caricare immagini in 4K anche da dispositivi mobili.