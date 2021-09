Twitter migliora la qualità dei video nel feed: ora saranno meno 'pixelosi'

Twitter continua a ricevere sempre più cambiamenti estetici e funzionalità importanti, in quello che ormai sembra sempre di più un “rinnovo completo” del social network. Dopo il cambio di design, i gestori della piattaforma hanno annunciato migliorie per i video caricati per far sì che appaiano meno “pixelosi”.

L’annuncio è giunto direttamente tramite l’account ufficiale Twitter Support, come potete vedere in calce all’articolo. In esso si legge quanto segue: “Alcune buone notizie: abbiamo apportato aggiornamenti per migliorare la qualità dei video. A partire da oggi, i video che caricherete su Twitter appariranno meno pixelati, per una migliore esperienza visiva”. A beneficiarne saranno soprattutto clip video pubblicati dalle aziende, pubblicità, trailer di film, teaser di prodotti tech, videogiochi, meme e molto altro.

A The Verge, Twitter ha dichiarato che l’innovazione riguarderebbe in particolare il sistema di pre-elaborazione video, il quale non dividerebbe più i filmati in porzioni più piccole durante il caricamento ma caricherebbe semplicemente il video intero direttamente. All’occhio, dunque, gli utenti potranno notare una maggiore nitidezza nei filmati che appaiono nel feed personale.

La modifica in questione è già attiva al momento della scrittura dell’articolo: si tratta di una novità assolutamente minima, tuttavia farà certamente piacere sia agli utenti che ai content creator.

Altra novità importante in arrivo su Twitter riguarda l’invio di Bitcoin ai content creator per supportarli direttamente tramite criptovalute.