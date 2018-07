Twitter: un milione di account bloccati al giorno per combattere fake news ed hate speech

Sono oltre 70 milioni, tra cui la maggior parte di bot, gli account rimossi da Twitter lo scorso maggio e giugno. Numeri impressionanti, riportati dal Washington Post, ma che confermano come il social network si stia impegnando per ripulire la piattaforma da quegli account fake che divulgano odio e fake news.

Proprio qualche settimana fa, la compagnia americana aveva affermato che in media, attraverso i propri sistemi automatizzati, è in grado di rimuovere 9,9 milioni di account spam alla settimana, il tutto nella strategia che ha preso il via ormai tempo fa a seguito delle polemiche scaturite per la massiccia presenza di account fake sul social network.

Critiche che avevano mandato su tutte le furie Kevin Systrom, l'amministratore delegato che passerà alla storia per aver cominciato una guerra senza precedenti, tra le numerose critiche.

Nel frattempo, gli investitori lasciano trapelare non poche perplessità su questa nuova strategia, e ciò è dimostrato dal fatto che il titolo ha perso il 9 per cento in borsa a seguito della pubblicazione del rapporto. Evidentemente, gli azionisti ritengono che questa offensiva contro gli account fasulli, con conseguente chiusura dei profili, possano annullare quanto di buono fatto nei mesi precedenti.

Twitter, infatti, negli ultimi tempi ha dovuto fare fronte a non pochi problemi dal punto di vista economico, ma nel 2017 ha comunque concluso un anno positivo, con profitti da 91 milioni di Dollari nell'ultimo trimestre. Ecco perchè il CFO del social network, Ned Segal, ha immediatamente voluto placare gli animi, sottolineando che la maggior parte dei 70 milioni di account rimossi non erano stati inseriti nei conteggi ufficiali, in quanto il più delle volte si trattava di account inattivi per più di un mese o addirittura non avevano mai twittato.

Una rassicurazione che a quanto pare ha convinto gli analisti di Wall Street, visto che il titolo ha poi guadagnato terreno.