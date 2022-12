Twitter, la nuova mossa di Musk: torna la moderazione, ma sarà tutta automatica

Mentre l'Unione Europea valuta il ban di Twitter, il social network ora diretto da Elon Musk sembra voler correre ai ripari per scansare le critiche provenienti tanto dagli utenti quanto dalla politica internazionale. Oggi, per esempio, scopriamo come sarà il nuovo sistema di moderazione di Twitter.

Come vi abbiamo riportato già qualche tempo fa in un nostro approfondimento legato alla situazione di Twitter dopo l'arrivo di Elon Musk, il maggiore dei problemi dell'ondata di licenziamenti voluta dal nuovo CEO della piattaforma è che essa rende di fatto impossibile la moderazione dei contenuti, perché circa l'80% della forza-lavoro impegnata in tale attività ha ricevuto il benservito da Musk. Secondo alcuni esperti, si tratterebbe di una scelta deliberata, volta a "piegare" le regole della moderazione per renderle inutili, senza però riscriverle.

Oggi, Reuters conferma tali sospetti spiegando che Twitter inizierà a utilizzare delle automazioni per la moderazione dei contenuti: addio ai revisori umani, dunque, in favore di restrizioni alla pubblicazione e alla circolazione dei tweet considerati offensivi o bollati come "hate speech", che non verranno rimossi dalla piattaforma, ma semplicemente non verranno messi in risalto da quest'ultima.

Un'area nella quale Twitter sta implementando sanzioni più dure rispetto al passato sarebbe invece quella degli abusi sui minori, bloccando o limitando fortemente gli hashtag e le ricerche a riguardo. Dall'altra parte, tuttavia, questa politica potrebbe avere l'effetto collaterale di rendere più complessa anche la sensibilizzazione sul tema da parte di associazioni, attivisti e organizzazioni.

La Vice Presidente di Twitter per il settore Trust and Safety, Ella Irwin, ha spiegato che "il cambiamento principale è che il nostro team ora può muoversi facilmente ed essere più aggressivo possibile" nella moderazione dei contenuti, proprio grazie alle automazioni: resta da capire, però, se queste ultime saranno davvero in grado di fornire i risultati sperati da Twitter.