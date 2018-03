Twitter ci mostra come sarà la sua futura app per Windows 10 di Microsoft

Dopo le app, il futuro sono le: lo sa bene Twitter che a quanto pare ha abbandonato i lavori sull'app pere si è concentrata sulla PWA. Finalmente abbiamo qualche anteprima, ma ci aspettavamo molto di più.

Microsoft ha già rivelato all'inizio di quest'anno la sua intenzione di supportare le PWA, acronimo che sta per Progressive Web Apps, ovvero le applicazioni in grado di utilizzare le ultime tecnologie in fatto di web e quindi di essere più efficienti nella navigazione offline e nelle notifiche push. Questo genere di applicazioni è molto più leggero rispetto a quelle normali già diffuse, per questo motivo moltissime aziende stanno cercando di trasformare le loro app in PWA.

Tra queste compagnie c'è anche Twitter, che ha iniziato i lavori sulla sua app per Windows 10 già qualche anno fa, ma ora si è spostata sullo sviluppo di una PWA per il sistema operativo di Microsoft in attesa dello Spring Creators Update. Per quello che possiamo vedere oggi, la piccola anteprima della PWA di Twitter mostra quella che essenzialmente sembra essere la versione web di Twitter messa all'interno di un'app: non si sa ancora nulla su quali funzioni supporti o non supporti, per il momento non ci rimane che aspettare qualche annuncio ufficiale da parte di Microsoft o di Twitter.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti del fatto che Twitter non veda di buon occhio le pubblicità e gli annunci relativi alle criptovalute?