Twitter-Musk, l'acquisizione non piace ai dipendenti: i commenti a caldo

La notizia che più ha fatto scalpore nelle ultime ore, almeno lato Big Tech, è quella della nuova proposta di Elon Musk per l'acquisto di Twitter. A destare stupore non sono (solo) i contenuti della proposta, che di fatto è identica a quella avanzata mesi fa, tra marzo e aprile, ma anche la reazione degli impiegati di Twitter.

Ovviamente, Twitter ha già accettato la proposta di Musk, perciò le opinioni degli impiegati della compagnia non influiranno molto sul processo di cessione di quest'ultima al CEO di Tesla. Sicuramente, però, a regnare è la sfiducia nei confronti di Elon Musk, mentre alcuni, addirittura, avanzano l'ipotesi che dietro a questa nuova proposta vi sia un preciso piano congegnato dal miliardario sudafricano.

Come riportano i colleghi di The Verge, infatti, alcuni impiegati di Twitter avrebbero spiegato sul canale #Stonks di Slack dedicato alla compagnia che "non capiamo perché Elon Musk abbia deciso di proporre un nuovo accordo. C'è ancora quello originale, è ancora valido. Basta che firmi l'assegno". In effetti, l'intera vicenda legale tra Musk e Twitter è legata proprio al tentativo da parte del miliardario di "sottrarsi" dall'accordo con il social network, che per il momento però resta giuridicamente valido e vincolante per entrambe le parti.

Un altro impiegato, sempre su Slack, ha spiegato che, in generale, i dipendenti Twitter non vedono Musk di buon occhio, anche se in molti sperano che, a prescindere da come si risolva l'acquisizione, essa venga completata (o fermata definitivamente) al più presto. Probabilmente, viste le recenti pessime performance di Twitter in borsa, trascinate al ribasso proprio dalle ultime dichiarazioni di Musk, sono in molti a temere tagli al personale della piattaforma.

In generale, i lavoratori sembrano essere d'accordo sul fatto che lavorare per Elon Musk non sia un'opzione gradita per una considerevole parte dello staff dell'azienda: un impiegato, per esempio, ha spiegato che "[dopo l'acquisizione] non mi mancherà il mio lavoro per Twitter. Mi mancherà il mio lavoro del 2019, 2020 e 2021 per Twitter, ma non quello del 2022". Un altro dipendente, infine, ha aggiunto: "per quanto Jack [Dorsey] non fosse in grado di fare il proprio lavoro, Twitter ha sempre avuto un'ottima cultura del bilanciamento vita-lavoro. [...] Ora dovremmo uscire dal "parco divertimenti" e lasciare che il nuovo proprietario lo distrugga e lo ricostruisca da zero".