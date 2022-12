Twitter: Musk prova a far tornare gli inserzionisti, ma c'è un report poco positivo

Non c'è solamente il ban del profilo di Kanye West a tenere alta l'attenzione su Twitter. Infatti, secondo un report l'incitamento all'odio sta aumentando vertiginosamente sulla piattaforma. Nel frattempo, Musk sta provando a far tornare gli inserzionisti.

Partendo dalla questione dell'incitamento all'odio, come riportato da The Verge e 9to5Mac, una ricerca del Center for Countering Digital Hate fa emergere che i tweet di questo tipo sono incrementati vertiginosamente in seguito all'acquisizione da parte di Musk. Stando ai dati del report, dopo che l'imprenditore è diventato proprietario, il numero di insulti rivolti alle persone transgender è aumentato del 62%.

Il numero di tweet discriminatori relativamente al colore della pelle è invece passato da 1.282 tweet al giorno a 3.876 tweet al giorno dopo che Musk è diventato CEO. Sembra che sia inoltre stato raggiunto un picco di 4.650 tweet al giorno. Insomma, i dati diffusi dal Center for Countering Digital Hate, che si basano sullo strumento di analisi dei social media Brandwatch e riguardano tweet in inglese provenienti da tutto il mondo, sembrano delineare un quadro negativo per la piattaforma, nonostante Elon Musk abbia di recente affermato che le visualizzazioni relative ai tweet di incitamento all'odio sarebbero diminuite di un terzo da quando ha rilevato l'azienda.

Per il resto, per quel che concerne, invece, la fuga degli inserzionisti da Twitter, la vicenda si è arricchita di un ulteriore capitolo, come riportato anche da ArsTechnica e The Wall Street Journal. Infatti, sembra che siano stati offerti agli inserzionisti "generosi incentivi" per tornare a fare pubblicità sul social network. In parole povere, secondo le fonti, Musk starebbe offrendo una sorta di "promozione paghi uno prendi due": ad esempio, una spesa graduale di 500.000 dollari darebbe diritto a un "valore aggiunto del 100%", fino a un milione di dollari. Il tutto sarebbe attivo fino a fine 2022.