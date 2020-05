Twitter nasconde un tweet di Trump sugli scontri di Minneapolis: 'esalta la violenza'

Nonostante la firma del decreto anti social di Donald Trump, Twitter non sembra voler fare alcun passo indietro ed infatti nella notte ha nascosto un tweet del Presidente degli Stati Uniti sugli scontri di Minneapolis.

Come mostriamo nelle immagini presenti in calce, il social network di Jack Dorsey ha deciso di oscurare parzialmente un messaggio del tycoon, ed al suo posto viene mostrato un messaggio in cui avvisa gli utenti che "questo tweet ha violato le regole di Twitter sull'esaltazione della violenza. Tuttavia, abbiamo deciso di non oscurarlo perchè potrebbe essere di pubblico interesse". Cliccando sul pulsante "visualizza" è infatti possibile leggere integralmente il tweet, in cui Trump si è scagliato duramente contro coloro che stanno protestando a Minneapolis a seguito dell'uccisione di George Floyd da parte del poliziotto. Il numero uno della Casa Bianca li ha definiti "delinquenti" ed ha affermato che "ho appena parlato con il governatore Tim Wlz e gli ho detto che i militari sono con lui fino in fondo. Qualsiasi difficoltà e assumeremo il controllo ma, quando inizia il saccheggio, inizia la sparatoria".

Poco dopo Twitter ha spiegato le misure affermando che il "tweet viola le nostre politiche relative alla glorificazione della violenza". La decisione è stata presa per evitare un'escalation della violenza.

Questa decisione arriva a poche ore dalla decisione di Twitter di etichettare un messaggio di Trump come fuorviante, che aveva scatenato l'ira del Presidente.