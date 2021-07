Twitter non avrà solo i cuoricini: in arrivo un sistema di voto dei commenti ai tweet

Twitter ha annunciato nel corso di questa giornata l’avvio di una prima fase di test di una feature inedita che potrebbe sostituire i cuoricini ai commenti sotto i Tweet: al loro posto, infatti, dovrebbe giungere un nuovo sistema di voto positivo/negativo per consentire agli utenti di esprimere il loro disappunto o meno verso commenti specifici.

L’annuncio è giunto, come spesso avviene in questi casi, tramite l’account ufficiale Twitter Support, dove i gestori della piattaforma hanno scritto quanto segue: “Alcuni di voi su iOS potrebbero vedere diverse opzioni per votare ‘verso l'alto’ o ‘verso il basso’ sulle risposte. Lo stiamo testando per comprendere i tipi di risposte che ritieni pertinenti in una conversazione, in modo che possiamo lavorare per mostrarne di più. I tuoi voti negativi non sono pubblici, mentre i tuoi voti positivi verranno mostrati come Mi piace”.

Insomma, la società di Jack Dorsey ha confermato che i voti positivi funzioneranno normalmente, mentre il pulsante negativo funzionerà come un “Non mi piace” e, per ora, servirà solamente a scopo di ricerca. Al momento i voti negativi sono limitati alle risposte ai tweet e non riguardano dunque il tweet originale; inoltre, i voti positivi e negativi non alterano l’ordine delle risposte come su Reddit. Per ora non è noto quando saranno disponibili anche per gli utenti Android e nemmeno se e quando vedrà un lancio come feature stabile.

Altra funzionalità aggiunta di recente è l’abbonamento a pagamento Twitter Blue che propone funzionalità esclusive agli utenti iscrittisi. Se, però, da una parte Twitter aggiunge feature, dall’altra le rimuove: i gestori del social network hanno infatti deciso di rimuovere le “Storie” Fleets a causa del loro mancato utilizzo da parte degli utenti.