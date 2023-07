Twitter ancora non ha il controllo sull'account X sul social: parla il proprietario

Dopo i problemi con il brand X detenuto da Meta, oggi salta agli onori della cronaca un’altra storia sul cambio di nome per l’ormai ex social network con l’uccellino. La società infatti non avrebbe nemmeno tentato di proteggere l’account @X, di proprietà di Gene X Hwang dello studio di fotografia e videografia Orange Photography.

L’account è impostato su privato ed è collegato al profilo @orangephoto, una società con sede a San Francisco gestita dai fondatori Gene X Hwang (@x) e Jack Huynh (@jackhuythn)

Hwang parlando con TechCrunch osserva che nessuno della società nota in precedenza come Twitter si sia messo in contatto con lui in merito all’account, ma qualora dovesse arrivare qualche richiesta sarebbe sicuramente felice di parlarne. "Sto aspettando di vedere cosa potrebbe accadere” ha affermato TechCrunch, dove ha spiegato che "sarei disposto a separarmi dall’account se dovessero presentarmi un'offerta sensata”. Hwang però non ha parlato di cifre ed ha esplicitamente affermato di non avere in mente alcuna cifra.

Qualche giorno fa, intanto, Elon Musk ha spiegato le ragioni che si celano dietro questo cambio di nome ed ha affermato che per la visione che ha lui del social network, il vecchio brand non aveva più senso in quanto a lungo andare con il proprio profilo si avrà la possibilità di “gestire l’intero mondo finanziario”.