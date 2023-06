Twitter non vi mostra più i tweet se non siete loggati

Non è passato molto da quando sono stati svelati i piani della nuova CEO di Twitter Linda Yaccarino, ma adesso è arrivato il momento di scendere nel dettaglio di una novità non di poco conto. Infatti, i tweet non sono più visibili agli account non loggati.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch ed Engadget, a partire dalla giornata del 30 giugno 2023 risulta necessario avere un account Twitter ed aver effettuato l'accesso a quest'ultimo per poter prendere visione di quanto viene pubblicato sul social network dei cinguettii. Potreste a tal proposito voler provare a raggiungere il profilo Twitter di Elon Musk, in modo da veder comparire l'immediata richiesta di login (nel caso in cui questo non sia stato già effettuato).

Va detto che per il momento sembrano essere "salvi" i tweet integrati nei siti Web, come potete vedere dalla comparsa di un tweet di Musk in calce alla notizia. Tuttavia, al netto di questa categoria di tweet, adesso è necessario essere iscritti a Twitter per vedere cosa accade effettivamente sulla piattaforma dei cinguetti.

Non è chiaro in realtà se si tratti effettivamente di una modifica o se ci sia di mezzo un problema tecnico, dato che per ora mancano annunci ufficiali (e Twitter non dispone più di un team lato comunicazione dopo il "tornado Musk"), ma non sono in pochi coloro che pensano che si tratti di un metodo per cercare di portare più utenti a creare un account sul social network.



Aggiornamento ore 22:06 30/06/2023: come riportato anche da 9to5Mac, sembra che possa trattarsi di una questione temporanea. Infatti, in un tweet di Musk si legge che il tutto è legato a una "misura di sicurezza temporanea".