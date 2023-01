Twitter non paga l'affitto: sfrattata anche dagli uffici a San Francisco!

Pochi giorni fa, vi abbiamo raccontato che Twitter è stata sfrattata dagli uffici di Seattle con l'accusa di non aver pagato l'affitto della struttura. A dispetto di quanto molti potrebbero pensare, quella del social network non sembra essere una "semplice" dimenticanza: al contrario, Twitter avrebbe smesso di pagare l'affitto in tutto il mondo.

A evidenziare il fatto che il problema degli affitti "in ritardo" di Twitter sia più ampio del previsto sono stati i colleghi di Bloomberg e di The Verge, che hanno spiegato che il California Property Trust, proprietario dell'edificio dove si trova il Quartier Generale di Twitter, a San Francisco, ha fatto causa alla compagnia per essere rimasta indietro con i pagamenti.

Nello specifico, Twitter dovrebbe pagare 136.250 Dollari di affitto in arretrato: già il 16 dicembre scorso, la compagnia aveva ricevuto una notifica di default per l'affitto se non avesse pagato la somma nel giro di cinque giorni. Dopo le festività, una citazione depositata alla Corte Suprema della Contea di San Francisco ha spiegato che il social network non ha effettuato i pagamenti richiesti, chiedendo alle autorità di agire legalmente contro Twitter per imporre il versamento degli affitti arretrati.

Già il 13 dicembre scorso, il New York Times ha riportato che Twitter ha smesso di pagare gli affitti di tutti i suoi uffici: pare dunque che i casi di Seattle e San Francisco non siano isolati, ma anzi siano solo due punte di un iceberg ben più profondo, con ripercussioni per l'azienda su scala globale. Intanto, pare che Twitter navighi in cattivi acque, economicamente parlando, anche per un altro motivo.

Sembra infatti che la compagnia si troverà presto di fronte ad un'altra causa legale, questa volta per il mancato pagamento di 197.725 Dollari in voli presi da Elon Musk nel corso della sua prima settimana nel ruolo di CEO della compagnia. Intanto, però, il miliardario sudafricano sta ingrandendo le dimensioni del team di avvocati dell'azienda, "importando" sei legali di SpaceX nell'organico del social network.