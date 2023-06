Twitter non paga l'affitto da tre mesi: il giudice ordina lo sfratto

Alla maxi causa delle etichette discografiche contro Twitter si aggiunge un altro grattacapo. Il social network infatti dopo tre mesi in cui non ha pagato l’affitto per i suoi uffici di Boulder, negli USA, ha ricevuto un’ordinanza di sfratto da parte di un giudice.

Secondo i documenti depositati in tribunale, il proprietario dello stabile al 3401 Bluff St a Boulder ha ricevuto una lettera di credito da 986mila Dollari nel Febbraio 2020 per l’affitto. Tuttavia, i soldi sono finiti a marzo e da allora la società non ha più versato la somma (che secondo alcuni calcoli sarebbe di circa 27mila Dollari al mese) e per tale ragione è stata citata in tribunale dove lo scorso 31 Maggio 2023 un giudice ha emesso un’ordinanza di sfratto che dovrà essere eseguita entro 49 giorni dallo Sceriffo della contea, quindi entro fine luglio.

Nello stabile lavoravano circa 300 dipendenti, ma tra licenziamenti e dimissioni volontarie il numero di persone che occupavano gli uffici si è ridotto drasticamente.

TechCrunch ha avuto modo di confermare il rapporto pubblicato inizialmente dal Denver Business Journal, mentre per ovvie ragioni l’ufficio dello Sceriffo non ha potuto confermare il tutto. Anche Twitter dal suo canto non ha diffuso alcun comunicato in merito.