Twitter non fa sconti: ban per chi augura la morte a Donald Trump

Nonostante lo scontro tra Donald Trump e Twitter, ed in generale tutti i social network, la piattaforma di Jack Dorsey con un comunicato ha voluto mettere in guardia dagli utenti che negli ultimi giorni stanno commentando la positività del Presidente degli Stati Uniti al Coronavirus.

Il social ha precisato che non tollererà messaggi in cui viene augurata la morte a Trump, in quanto non consentiti dalle proprie politiche. “Non tolleriamo contenuti in cui vengono augurate la morte, lesioni personali gravi o malattie mortali ad un individuo o un gruppo di persone” si legge nella nota di Twitter, che ha precisato che per tutti i trasgressori scatterà il ban immediato.

La precisazione è risultata doverosa in quanto molti detrattori di Trump avevano commentato con messaggi censurabili la notizia del ricovero del Tycoon. Twitter ha osservato che la regola non è specifica per l’account del Presidente, ma si applica a tutti. E’ chiaro però che trattandosi dell’uomo più potente al mondo i riflettori sono maggiormente puntati su di lui.

Sulla stessa linea anche un portavoce di Facebook, che ha affermato che la piattaforma sta provvedendo alla rimozione di tutti i contenuti in cui viene augurata la morte a The Donald. In alcuni commenti e post il presidente sarebbe anche stato taggato esplicitamente.