Twitter, l'ultima novità di Musk: il contatore di visualizzazioni arriva per alcuni utenti

Elon Musk lascerà il ruolo di CEO di Twitter quando troverà un candidato adatto a sostituirlo, ma pare che le novità implementate dalla sua dirigenza non siano ancora finite. Nelle scorse ore, infatti, su Twitter è comparso il contatore delle visualizzazioni, che permette a ogni utente di vedere quante volte sono stati visti i propri tweet.

Come potete vedere dall'immagine in calce, fornita dai colleghi di The Verge dal momento che la feature è in fase di rollout solo negli Stati Uniti d'America, pare che presto ogni utente Twitter potrà vedere il numero di views dei suoi tweet direttamente sotto ciascuno di essi: il numero di visualizzazioni, infatti, verrà posizionato accanto a quello di like, dei commenti e dei retweet, in calce a ciascun post.

La feature non arriva in modo inaspettato: al contrario, essa era già stata annunciata da Elon Musk nelle scorse ore, con un tweet che spiegava che "Twitter sta rilasciando View Count, così potrete vedere quante volte un post è stato visto! [La feature] mostra quanto Twitter sia ancora vivo nonostante ciò che può sembrare, perché il 90% degli utenti leggono ma non ritwittano, condividono, mettono like o commentano, perché si tratta di azioni pubbliche".

Insomma, oltre a voler fornire uno strumento ai creator che vogliono tenere d'occhio il numero di account raggiunti dalle loro pubblicazioni, il sistema è anche un modo per auto-affermare che Twitter non è morto, nonostante i problemi che si sono generati con la dirigenza Musk negli ultimi mesi. In ogni caso, vale la pena ricordare che la funzione non è disponibile per tutti, per cui è probabile che Twitter la stia solo testando con un numero limitato di utenti prima di renderla disponibile su più larga scala.

Inoltre, la feature non permettere di vedere le visualizzazioni dei tweet altrui, ma solo quelle dei propri post. Tuttavia, negli scorsi giorni lo stesso Musk ha paragonato la funzione al numero di views dei video di YouTube, il che lascia intendere che in futuro non sia esclusa la possibilità di permettere ad ogni utente di verificare la popolarità dei contenuti di qualsiasi altro profilo.