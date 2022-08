Twitter, i numeri sui bot di Elon Musk 'non valgono niente': parla un esperto

Con il processo tra Elon Musk e Twitter in programma per il mese di ottobre, la questione del numero di bot sulla piattaforma social è diventata di dibattito pubblico. Dopo che Elon Musk ha chiesto ai suoi fan quanti bot ci fossero su Twitter, arriva oggi anche la risposta di un noto esperto, secondo cui i dati del CEO di Tesla "non valgono niente".

Kai-Cheng Yang, uno dei creatori di Botometer, il tool usato da Elon Musk per verificare il numero di Bot su Twitter, ha infatti spiegato che "i dati di Elon Musk non hanno significato". Addirittura, un articolo della BBC riporta oggi che "Yang ha messo in discussione le modalità e le metodologie usate da Mr. Musk per la raccolta dei dati, spiegando che Musk e il suo team non l'hanno contattato prima di usare Botometer".

La questione è particolarmente importante, perché tutta la difesa di Elon Musk nel processo contro Twitter si basa in larga parte proprio sulle analisi effettuate da Musk tramite Botometer, il quale (stando ai documenti legali degli avvocati del miliardario) "mostra che, durante il periodo di tempo analizzato, gli account falsi o spam erano pari al 33% dei profili analizzati". Tuttavia, Botometer dà un semplice punteggio da 0 a 5 per ogni account, dove 0 significa che il profilo è "quasi certamente" un bot, mentre 5 indica che si tratta molto probabilmente di un essere umano.

Yang ha anche spiegato che "per stimare la prevalenza dei bot devi scegliere un punteggio arbitrario nella scala da 0 a 5 e distinguere: gli account al di sotto di tale punteggio sono considerati bot e gli altri no. Se questo punteggio arbitrario passa, per esempio, da 2 a 3 su 5, otterrai un numero di bot molto più alto di quello reale". Yang, infine, ha aggiunto che "Musk ha il diritto di fare quello che vuole con Botometer. Per me, però, quei dati non significano nulla".

In effetti, il fatto che Botometer non sia un tool valido per analisi di questo tipo è stato dimostrato tempo fa da Twitter, che ha spiegato che, per gli standard dello strumento realizzato da Yang, anche l'account di Elon Musk sarebbe un profilo spam.