Twitter, nuove dimissioni illustri: se ne va la direttrice della moderazione dei contenuti

Non c'è pace per Elon Musk: dopo aver scoperto che Twitter ha perso il 66% del suo valore nei mesi successivi all'acquisizione da parte del CEO di Tesla e SpaceX, oggi la sua piattaforma viene colpita dalle dimissione di una figura chiave nella sicurezza e nella moderazione dei contenuti pubblicati dagli utenti.

Stando a quanto riportano Reuters e Fortune, Ella Irwin ha abbandonato Twitter nelle scorse ore, dopo essere entrata nell'azienda nel mese di novembre 2022. Irwin era la top executive del social network per il settore della moderazione dei contenuti e della sicurezza degli utenti in rete, ad aveva già preso posto dell'ex-Capo della Sicurezza di Twitter Yoel Roth, dimessosi a ottobre in piena polemica nei confronti di Elon Musk.

Irwin ha già confermato le sue dimissioni da Twitter, ma non ha spiegato le ragioni che l'hanno convinta a dire addio al social network dopo meno di un anno dal suo ingresso nell'organico dell'azienda. Anche in questo caso, però, è possibile che le dichiarazioni di Elon Musk sulla moderazione dei contenuti di Twitter abbiano spinto Irwin a lasciare la sua posizione.

Inizialmente, in realtà, Irwin si è detta d'accordo con Elon Musk, difendendolo dai critici della sua politica del "free speech" assoluto. In passato, l'executive ha spiegato di apprezzare il nuovo CEO di Twitter perché questi le avrebbe dato il via libera per "mettere al primo posto la sicurezza degli utenti senza pensare ai loro numeri". Di recente, però, il Center for Countering Digital Hate ha spiegato che Twitter ha fallito nella gestione del 99% dei casi di hate speech online, compresi quelli legati a post neo-nazisti, omofobi, transfobici e razzisti, con delle gravi lacune di moderazione soprattutto nel caso degli utenti iscritti a Twitter Blue.