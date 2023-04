Twitter, nuove funzioni a pagamento in arrivo: ecco il paywall sui singoli post

Come se il caos delle spunte blu di Twitter non bastasse, Elon Musk ha annunciato oggi un nuovo (e potenzialmente molto controverso) sistema di monetizzazione dei contenuti di Twitter, che permetterà ai creatori di questi ultimi di imporre un "paywall" limitato ad alcuni post, i quali potranno essere letti solo pagando.

Pare che le feature a pagamento di Twitter stiano diventando sempre di più: dopo che la ricerca sul social network è diventata appannaggio dei soli profili registrati e che alcuni utenti hanno iniziato a pubblicare post visibili solo agli abbonati ai propri account (i quali, ovviamente, pagano delle cifre tutto sommato ingenti per tale iscrizione), sembra che sia in arrivo anche un sistema pay-per-article sulla piattaforma.

Come ha spiegato Elon Musk su Twitter, infatti, i creator che non vogliono imporre un paywall su tutti i propri contenuti potranno pubblicare singoli articoli a pagamento, che per essere letti dagli utenti andranno "sbloccati" corrispondendo una certa somma al creator stesso. La mossa viene considerata dal tycoon sudafricano come un sistema per permettere a chi su Twitter ci lavora di fare qualche soldo extra, e va di pari passo con l'allungamento dei tweet fino a 4.000 caratteri, anche se per ora la feature è limitata agli iscritti a Twitter Blue.

Musk, nello specifico, ha spiegato che "a partire dal prossimo mese, questa piattaforma permetterà a chi pubblica media di far pagare agli utenti sulla base dei singoli articoli in un solo click. Ciò permetterà agli utenti che non hanno un abbonamento mensile di pagare un certo prezzo per articolo ogni volta che desiderano leggere occasionalmente un contenuto. Dovrebbe essere uno scenario win-win per i media e per il pubblico".

Al netto delle parole di Musk, sono già in molti a criticare questa scelta. Mentre alcuni contestano la tendenza a rendere molte feature di Twitter a pagamento, altri sembrano preoccupati del fatto che, facendo pagare agli utenti i singoli articoli da leggere, i lettori stessi verranno costretti a pagare di più, nel complesso, di quanto non facessero già con le sottoscrizioni in abbonamento ai canali.



È infatti possibile che alcuni profili decidano di bloccare gli abbonamenti e obbligare i propri follower a pagare articolo per articolo i propri contenuti. Per ora, però, Twitter non ha spiegato se ciò sarà possibile o se la possibilità di pagare "per articolo" sarà limitata solo ai profili con abbonamenti mensili attivi.