Twitter verso il no all'offerta di Elon Musk, ma la questione non è chiusa

L’offerta d’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk è destinata a cadere nel vuoto. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, il consiglio d’amministrazione del social network dovrebbe rifiutare la proposta da 43 miliardi di Dollari del CEO di Tesla e SpaceX, ma la questione è tutt’altra che chiusa.

L’autorevole quotidiano finanziario infatti, citando alcune fonti, spiega che Apollo Global Management starebbe valutando la possibilità di partecipare ad una nuova offerta per Twitter. La compagnia infatti si sarebbe offerta per fornire a Musk o a Thoma Bravo i fondi aggiuntivi necessari per presentare una nuova proposta in grado di convincere il consiglio d’amministrazione.

L’offerta di Musk infatti ha posto di fatto Twitter in vendita, ed anche la società di private equity Thoma Bravo ha mostrato interesse nei confronti della società. Nelle ore successive alla presentazione dell’offerta, Elon Musk aveva parlato di un piano b, e chissà che tale piano b non sia rappresentato proprio a una partnership con Apollo Global management.

A ridosso del weekend, intanto, Anonymous aveva lanciato una stoccata ad Elon Musk ed in generale ai miliardari, dopo l’ufficializzazione dell’offerta d’acquisto. Nel definire il “capitalismo rotto”, il gruppo di hacktivisti aveva spiegato che “tutti questi fanboy di Elon Musk nelle nostre menzioni non capiscono quanto sia grave la disuguaglianza di ricchezza, e preferirebbero ascoltare politici ed influencer che dicono loro che è impossibile porre fine alla povertà”.