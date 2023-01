Twitter offre pubblicità 'gratis': il nuovo piano per recuperare inserzionisti

Mentre Twitter rischia di perdere milioni di utenti a causa delle sue nuove politiche per la moderazione dei contenuti e di un apparato tecnico non all'altezza, l'azienda di Elon Musk cerca di combattere la spirale discendente di critiche degli ultimi mesi con una mossa che potrebbe convincere gli inserzionisti a fare ritorno sul social network.

Nello specifico, un report del Wall Street Journal spiega che Twitter sta offrendo pubblicità gratuite ai brand e alle aziende che, in passato, hanno già pubblicato delle inserzioni sul social network. La misura, con ogni probabilità, è un tentativo di convincere gli ex-investitori a fare ritorno su Twitter, specie dopo il fuggi-fuggi generale degli scorsi mesi.

In realtà, la politica delle inserzioni gratuite non prevede delle pubblicità davvero "gratis": al contrario, il piano del colosso dei social consisterebbe nel raddoppiare a spese proprie le inserzioni di ogni partner sul proprio sito web. Ciò significa, per esempio, che se una compagnia dovesse spendere 100.000 Dollari in inserzioni su Twitter, la compagnia offrirebbe spazi pubblicitari per 200.000 Dollari. La proposta sarebbe valida per investimenti pubblicitari fino a 250.000 Dollari, rivolgendosi dunque alle grandi aziende che in passato hanno pubblicato i propri ad sulle pagine del social network.

Già a fine ottobre, poco dopo il completamento della sua acquisizione da parte di Elon Musk, Twitter aveva subito un'emorragia di inserzionisti, "scappati" dalla piattaforma temendo che le nuove policy sui contenuti del CEO di Tesla e SpaceX avrebbero rovinato la propria reputazione, avvicinandoli ad un social network ora ritenuto poco sicuro a causa della mancanza di tutela contro messaggi d'odio, razzismo e discriminazioni.

Nelle scorse settimane, tuttavia, era emerso che SpaceX avrebbe investito su Twitter con ben due pacchetti pubblicitari da 250.000 Dollari in totale. Vista la nuova promozione attivata dal social network, però, sembra che la fiducia accordata alla piattaforma da SpaceX non sia stata sufficiente né per risollevarne le finanze né per convincere altre compagnie a riprendere la pubblicazione di inserzioni sul sito web.