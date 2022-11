Twitter offrirà dei servizi bancari? L'idea di Musk per inviare e ricevere denaro

Il primo meeting tra lo staff di Twitter ed Elon Musk ha visto il CEO di Tesla rilasciare dichiarazioni piuttosto scioccanti, dalla bancarotta di Twitter tutt’altro che fuori discussione, alla possibilità di includere servizi bancari nel social network per "trasformare il mondo dei pagamenti online e reali".

Non è una presa in giro, affatto; anzi, se non ci credete potete leggere la trascrizione del meeting pubblicata da The Verge. In essa si leggono proprio dettagli importanti sulla potenziale trasformazione di Twitter in quello che potrebbe essere definito “TaaPS”, Twitter as a Payment Service, ovvero Twitter come servizio di pagamento.

Elon Musk ha dichiarato: “Penso che ci sia questa opportunità di trasformazione nei pagamenti. E i pagamenti in realtà sono solo uno scambio di informazioni. Dal punto di vista delle informazioni, non c'è una grande differenza, diciamo, tra l'invio di un messaggio diretto e l'invio di un pagamento. Sono fondamentalmente la stessa cosa. In linea di principio, puoi utilizzare uno stack di messaggistica diretta per i pagamenti. E quindi questa è sicuramente una direzione in cui andremo, consentendo alle persone su Twitter di essere in grado di inviare denaro in qualsiasi parte del mondo istantaneamente e in tempo reale. Vogliamo solo renderlo il più utile possibile”.

Anziché operare con il complesso e costoso sistema delle banche tradizionali, Musk è certo che può bastare un saldo di Twitter in positivo o in negativo: ci sarà una carta di debito legata al saldo e potrebbero arrivare persino assegni tradizionali, mentre quando il conto sarà in verde Twitter pagherà degli interessi, e con il conto in rosso questi si applicheranno all’utente.

L’idea è di consentire l’utilizzo immediato e sicuro di denaro “ovunque nel sistema”, che si tratti di una mancia al cameriere o del pagamento di un media outlet per rimuovere il paywall da contenuti testuali o video. Questa funzione, specifica Elon Musk, ai suoi occhi è già una “priorità assoluta” assieme al miglioramento delle ricerche di contenuti su Twitter e della compensazione dei content creator.

Nel mentre, l’abbonamento Twitter Blue è stato sospeso.