Twitter da oggi permette di caricare foto, video e GIF nello stesso tweet

Tra le tante chiacchiere sull’interesse di Elon Musk per Twitter, apparentemente ancora vivo nonostante i tanti battibecchi tra le due parti, i gestori della piattaforma social dell’uccellino blu lanciano una funzionalità molto attesa: la possibilità di pubblicare video, immagini e GIF in un unico tweet.

L’annuncio della distribuzione di questa feature arriva proprio dal blog ufficiale Twitter, nel quale lo staff spiega che i tweet multimediali misti sono visibili su tutte le piattaforme ma pubblicabili esclusivamente da iOS e Android, almeno per questa fase iniziale di lancio. Fino a oggi, ricordiamo, Twitter consentiva di includere soltanto un tipo di formato multimediale per post. Con questa novità, è possibile includere immagini, video o GIF, anche tutti insieme, nello stesso tweet.

L’utilizzo è molto semplice e non cambia rispetto all’inserimento di un contenuto multimediale singolo nel tweet: basta iniziare a scrivere un post e toccare l’icona della foto e/o il pulsante GIF per scegliere tra diversi formati e contenuti d’interesse. Sempre dall’annuncio sul blog si legge: “Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per aiutare i creatori a condividere di più ed essere visti. Mescolare diversi tipi di contenuti visivi insieme in un unico Tweet consente ai creatori di esprimersi oltre i 280 caratteri e offre loro più modi per raccontare la propria storia”.

In tutto ciò continuano i test del pulsante di modifica dei tweet, funzionalità altrettanto attesa che sarà disponibile soltanto per gli abbonati a Twitter Blue in via stabile tra qualche settimana.