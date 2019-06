Twitter oscurerà i messaggi scorretti dei politici: Trump a rischio?

Twitter ha annunciato una serie di misure rivolte specificamente alle figure pubbliche che utilizzano quotidianamente la piattaforma per diffondere i loro messaggi. Il social network di microblogging ha svelato che le nuove linee guida prevedono la riduzione della visibilità dei tweet, una novità assoluta rispetto al passato.

In una nota diffusa, Twitter fa sapere che "in passato abbiamo consentito a determinati tweet che violavano le nostre regole di rimanere su Twitter perchè erano di interesse pubblico, ma anche perchè non c'era un criterio definito per il trattamento di questi messaggi". Sostanzialmente quindi il social network non intende applicare alcun tipo di censura ai tweet di pubblico interesse (come potrebbero essere quelli dei politici), ma vuole che i gestori degli account rispettino delle regole senza andare troppo oltre.

La nuova norma si applica ai profili appartenenti a personaggi pubblici, a quelli verificati e coloro che hanno almeno 100.000 follower. I tweet contrassegnati saranno giudicati da un comitato interno che deciderà il da farsi.

Tra i profili maggiormente a rischio potrebbe esserci Donald Trump, più volte finito sotto i riflettori per i suoi tweet in cui si è scagliato contro gli avversari politici. Non è un caso infatti che dopo la pubblicazione della nuova linea guida, in molti abbiano pensato al numero uno della Casa Bianca, che utilizza Twitter come modo principale per rivolgersi alla nazione.

Lo scorso Aprile The Donald si era lamentato con il CEO di Twitter per aver perso alcuni follower.