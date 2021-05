Twitter a pagamento? Trapelano prezzo e dettagli della sottoscrizione

Sembra proprio che si tratti di un periodo di novità per Twitter. Infatti, in seguito all'arrivo della funzionalità Spaces, il noto social network si appresta a quanto pare a introdurre un'altra possibilità non di poco conto. Ci riferiamo a un abbonamento a pagamento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, nonché come scritto dalla solita Jane Manchun Wong su Twitter, il popolare social network si sta preparando a introdurre una sottoscrizione chiamata "Twitter Blue". In un'immagine emersa online, ovvero quella che potete vedere in calce alla notizia, si fa riferimento alla possibilità di accedere a "funzionalità esclusive".

Ad esempio, a quanto pare sarà possibile, per coloro che decideranno di optare per l'abbonamento, salvare e "raggruppare" i propri tweet preferiti, in modo da trovarli più facilmente in seguito. Inoltre, sembra proprio che si potrà avere a disposizione un timer per annullare l'invio di un tweet. Le indiscrezioni si fermano tuttavia qui, nonostante probabilmente ci saranno anche altre feature incluse nella sottoscrizione.

In ogni caso, il prezzo di quest'ultima dovrebbe essere di 2,99 dollari al mese. Insomma, sembra proprio che il popolare social network stia cercando nuovi metodi per monetizzare. Per il momento, "Twitter Blue" non è stato confermato ufficialmente, ma staremo a vedere.