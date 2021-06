Twitter è anche a pagamento con Twitter Blue: cosa offre e quanto costa?

Dopo numerose indiscrezioni diffuse a metà maggio, l’abbonamento a pagamento per Twitter è ufficialmente realtà: si chiama “Twitter Blue” e viene proposto all’utenza a un prezzo alquanto accessibile, garantendo in cambio funzionalità esclusive decisamente utili.

L’annuncio è giunto dagli stessi gestori del social network creato da Jack Dorsey, i quali in particolare hanno pubblicato un post sul blog ufficiale per introdurre al pubblico la novità: “Abbiamo sentito dalle persone che usano molto Twitter, e intendiamo veramente molto, che non sempre creiamo funzionalità potenti che soddisfino le loro esigenze. Bene, questo sta per cambiare. Abbiamo preso a cuore questo feedback e stiamo sviluppando una soluzione che darà alle persone che usano Twitter tutto ciò che stanno cercando: l'accesso a funzionalità e vantaggi esclusivi che porteranno la loro esperienza su Twitter a un livello superiore”.

Tra queste feature figurano le cartelle per organizzare i tweet salvati, una modalità lettura per facilitare la visione di thread lunghi con una formattazione speciale, il supporto tecnico dedicato, la personalizzazione grafica dell’icona dell’app e di altri elementi ma, soprattutto, la possibilità di annullare i propri tweet. Quest’ultima prevede che dopo l’invio l’utente abbia un lasso di tempo pari a un massimo di 30 secondi (tempo impostabile dall’utente stesso) per evitare la pubblicazione di un tweet per correggerlo rapidamente, senza dovere eliminare del tutto il post per ripubblicarlo in seguito.

Al momento Twitter Blue è disponibile solamente in Canada e Australia per i primi test ufficiali, i quali prevedono il pagamento di 3,49 dollari canadesi o 4,49 dollari australiani, ovvero cifre che si aggirano attorno ai 3 Dollari statunitensi/Euro di cui si è parlato con le ultime voci di mercato. Ai fan di Twitter, dunque, non resta che aspettare l’arrivo anche in Italia.

Nel mentre Twitter Spaces è arrivato anche su PC, grazie al debutto del supporto su browser.