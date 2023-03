Twitter di nuovo giù per un paio d'ore per colpa di un singolo dipendente: Musk furioso

Nella notte italiana Twitter ha registrato ancora una volta un’interruzione, che è durata un paio d’ore e secondo un rapporto pubblicato da Platformer è il preludio di altri problemi simili.

Ma facciamo un passo indietro: nella giornata di ieri molti utenti che hanno provato ad effettuare il login nell’app o sul sito web e che cercavano di aprire dei link, si sono ritrovati di fronte ad un misterioso messaggio d’errore in cui il social network li avvisava che “il tuo attuale piano API non include l’accesso a questo endpoint”. Successivamente anche le immagini hanno registrato problemi con il caricamento, e TweetDeck ha smesso di funzionare.

A stretto giro è arrivata una nota della società, che ha spiegato in maniera vaga che “alcune componenti di Twitter potrebbero non funzionare come previsto. Stiamo apportando alcune modifiche interne che hanno avuto conseguenze indesiderate”.

Secondo quanto riportato da Platformer, la modifica a cui fa riferimento Twitter rientra nel progetto di interrompere l’accesso gratuito alle API, che saranno sostituite con un nuovo livello a pagamento.

Il disservizio di ieri è stato causato da un singolo ingegnere, e dimostra ancora una volta come molte delle decisioni prese da Elon Musk da quando ha assunto la gestione del social siano tutt’altro che positive. Platformer spiega che l’impiegato ha sbagliato una configurazione che, di fatto, ha “praticamente rotto l’API di Twitter” con conseguenze a cascata per l’intera azienda che hanno portato anche al mancato accesso agli strumenti interni del social. Sullo Slack aziendale molti impiegati hanno mostrato il loro disappunto, e lo stesso Musk è stato descritto come furioso.

Poco dopo, lo stesso CEO ha twittato che “una piccola modifica dell’API ha avuto enormi conseguenze”, ed altri dipendenti non hanno esitato ad attribuire queste continue interruzioni - che seguono il Twitter down del 1 Marzo 2023 - alla cattiva gestione del social network, flagellato dai licenziamenti che hanno ridotto il numero di ingegneri occupati a tempo pieno a soli 550.