Twitter passa alle maniere forti: ban per chi pubblica fake news sul vaccino per il Covid

Twitter ha deciso di passare alle maniere forti. Il colosso di microblogging ha infatti introdotto un nuovo sistema di ban per combattere la disinformazione nei confronti dei vaccini per il Coronavirus. La nuova policy, annunciata sul blog ufficiale ieri, prevede che coloro che diffondono fake news sui sieri ripetutamente vengano bannati.

Per gli utenti che rientreranno in questo sistema sono previsti anche degli avvertimenti prima del ban definitivo. Twitter notificherà loro anche qualsiasi azione intrapresa nei loro confronti, in modo tale da consentire ai gestori dei profili di modificare il loro comportamento.

"Attraverso l'uso di questo sistema, speriamo di istruire le persone sul motivo per cui determinati contenuti infrangono le nostre regole in modo che abbiano l'opportunità di considerare ulteriormente il loro comportamento e il loro impatto sulla conversazione pubblica", scrive Twitter nel post pubblicato sul blog.

Il primo avvertimento non comporterà alcuna azione nei confronti dell'account, al secondo ed al terzo invece verrà applicato un blocco di 12 ore. Successivamente si scalerà fino a sette giorni di blocco, mentre la quinta azione si tradurrà nel ban del profilo.

Twitter, in una dichiarazione resa a Mashable, Twitter non ha fornito ulteriori informazioni a riguardo, ma ha voluto precisare che il "ban è permanente in base alla politica sul Covid-19".