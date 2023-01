Twitter potrebbe perdere decine di milioni di utenti? Ecco il motivo

Il feed di Twitter si è rinnovato per accogliere nel migliore dei modi il 2023, ma i problemi per l'azienda e la piattaforma sono ben altri e questo potrebbe portare, in un futuro neanche troppo lontano, a un drastico calo dell'utenza.

Il motivo, secondo Insider Intelligence, è da ricercare in una complessa serie di fattori. Il numero di utenti che Twitter potrebbe perdere da qui ai prossimi due anni è di oltre 30 milioni, per le ragioni più svariate.

Tanto per cominciare, molti utenti "inizieranno a lasciare la piattaforma" per i tanti problemi tecnici che continuerà a presentare. Inoltre, ad aggravare la situazione ci sarà un apparato tecnico non all'altezza e che non sarà in grado di risolverli in maniera rapida ed omogenea.

Infine, le politiche sul tanto acclamato "free-speech": molti utenti lasceranno la piattaforma, secondo il report, per un graduale aumento di contenuti sgradevoli.

Gran parte della fuga di utenti dovrebbe avvenire dagli Stati Uniti (intorno agli 8 milioni, secondo The Guardian), fino a 1,6 milioni dal Regno Unito e di estrazione varia. Quanto all'età, invece, in larga parte si tratterà di utenti al di sotto dei 25 anni o al di sopra dei 45, che dovrebbero rappresentare le fasce d'età meno entusiaste delle nuove politiche di Twitter.