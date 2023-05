Twitter ha perso il 66% del suo valore dopo l'acquisto da parte di Musk

In soli sei mesi, ovvero da quando Elon Musk ha assunto il controllo di Twitter, il social network ha perso il 66% del suo valore. A svelarlo è la società Fidelity Investments, che faceva parte del gruppo di 19 investitori esterni che hanno aiutato il sudafricano con l’acquisizione.

Nel documento mensile in cui fa il punto sulle società controllate presenti nel proprio portafoglio, Fidelity ha affermato che X Holdings Corp - ovvero il nuovo nome con cui viene identificata la società che controlla Twitter - ha una valutazione di 6,5 miliardi di Dollari. Il calo è del 66% se si mette a confronto con i 19,66 milioni di Dollari stimati al momento della chiusura dell’affare.

Non si tratta del primo calo, e continua il trend iniziato anche nelle settimane successive alla firma dei contratti: a Novembre invece Fidelity aveva ridotto del 56% il valore della sua quota di Twitter ad 8,63 miliardi di Dollari. Questa rivalutazione mensile riflette l’andamento altalenante registrato dal social network ma anche da una serie di decisioni non propriamente positive. Nella giornata di ieri si è aperto anche un fronte in Europa per Twitter, con il Ministro Francese che ha minacciato il ban dal Vecchio Continente per la piattaforma qualora non dovesse mettersi in regola con la normativa vigente.

A ciò si sono anche aggiunte le polemiche per il nuovo sistema di verifica degli account, che hanno portato molti utenti a prendersi una pausa da Twitter.