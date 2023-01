Twitter, personale ridotto all'osso: il social avrebbe solo 1300 dipendenti

I massicci licenziamenti che hanno coinvolto Twitter hanno letteralmente ridotto all’osso il personale del social network di Elon Musk. A svelarlo sono alcuni documenti consultati da CNBC, che svelano numeri per certi versi preoccupanti.

Il “trust and safety team”, che si occupa delle raccomandazioni politiche, le modifiche al design ed ai prodotti allo scopo di proteggere gli utenti, sarebbe stato ridotto a meno di 20 dipendenti a tempo pieno.

Dalla documentazione interna emerge anche che ci sarebbero 1400 dipendenti che non lavorano più in Twitter ma che starebbero comunque ricevendo lo stipendio, sebbene non siano più tenuti ad adempiere alle mansioni. Molti di questi si sono dimessi quando è arrivato l’ultimatum di Elon Musk ai dipendenti Twitter, a cui ha chiesto maggiore impegno.

Lo scorso sabato il CEO ha twittato che attualmente Twitter impiega circa 2300 dipendenti attivi, che si aggiungono a “centinaia di dipendenti che lavorano su fiducia e sicurezza, insieme a diverse migliaia di appaltatori esterni”. I licenziamenti che ha deciso il CEO hanno impattato in maniera importante il social, ma sin dai primi. istanti in cui ha assunto il controllo della piattaforma aveva lasciato intendere che i tagli sarebbero stati consistenti per ridurre il più possibile i costi ed ottimizzare la situazione finanziaria.