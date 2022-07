Twitter in polemica contro Elon Musk: 'ha violato gli accordi'. Ma lui risponde con ironia

Come vi abbiamo già riportato più volte negli scorsi giorni, l'accordo tra Elon Musk e Twitter per l'acquisto del social da parte del miliardario sudafricano è naufragato nel weekend. A quanto pare, però, il pool di avvocati di Twitter vorrebbe costringere Musk a concludere l'affare ricorrendo alle vie legali.

Prima di continuare, comunque, vi facciamo un piccolo "riassunto delle puntate precedenti": Elon Musk ha deciso di ritirarsi dall'accordo con Twitter per via di una questione rimasta irrisolta sul numero di bot effettivamente attivi sulla piattaforma, nonostante Twitter abbia rilasciato i dati richiesti da Musk la scorsa settimana. Questi stessi dati confermano che il reale numero di bot sul social network sia più alto delle stime dell'azienda.

Dunque, Twitter ha citato in giudizio Elon Musk per ottenere la penale da un miliardo di Dollari prevista negli accordi tra la piattaforma e il CEO di Tesla, che sembra però non essere intenzionato a pagare un centesimo. Intanto, le azioni di Twitter sono sprofondate in borsa, anche in attesa di un processo probabilmente estremamente lungo e farraginoso, per il quale Twitter ha assunto un super-pool di avvocati.

Proprio questi avvocati, tutti dello storico studio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, si starebbero preparando non solo per chiedere il pagamento della penale miliardaria da parte di Musk, ma a costringere quest'ultimo a continuare forzatamente l'acquisizione del social network per la cifra di 44 miliardi di Dollari.

In una dichiarazione, William Savit, uno degli avvocati di Twitter, ha spiegato che "Mr Musk e le parti a lui vicine hanno consapevolmente, intenzionalmente, volontariamente e materialmente infranto l'accordo". Musk, intanto, ha risposto ironicamente a Twitter spiegando che i motivi per cui intende ritirarsi dall'accordo dipendono unicamente dalla mancanza di dati concreti sul numero di bot presenti sulla piattaforma e che i suoi legali imporranno alla compagnia di identificare con una cifra chiara l'incidenza dei bot proprio durante il processo alla Corte di Cancelleria del Delaware.

La stessa Twitter ha rincarato la dose di dichiarazioni di Savit con un lapidario "l'accordo non è stato ancora terminato", a rassicurare i suoi investitori circa lo stato dei lavori e la possibilità di trovare una quadra, anche se per vie legali, con il CEO di Tesla e SpaceX. Intanto, comunque, Musk sembra pensarla diversamente, come mostra l'ennesimo post ironico su Twitter del miliardario, che questa volta cita nientemeno che Elden Ring.