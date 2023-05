Twitter, è di nuovo polemica: tweet oscurati in Turchia nel giorno delle elezioni

Ora che Linda Yaccarino è la nuova CEO di Twitter, gli utenti del social potrebbero aspettarsi un deciso cambio di rotta rispetto alla breve (ma distruttiva) dirigenza Musk. Sfortunatamente, però, nelle scorse ore Twitter è finito nell'occhio del ciclone per delle discutibili scelte operative in vista delle elezioni in Turchia.

Come alcuni sapranno, oggi, domenica 14 maggio, la Turchia andrà al voto in quella che potrebbe essere la tornata elettorale più importante della sua storia recente. I 64 milioni di elettori del Paese, infatti, dovranno scegliere tra un rinnovo del mandato del Presidente uscente Erdogan o l'insediamento di Kemal Kilicdaroglu, politico e attivista di opposizione che, secondo i primi sondaggi, potrebbe davvero vincere le elezioni.

In un clima così complesso, complici anche le tendenze autoritarie del governo di Erdogan, molti, in tutto il mondo, hanno iniziato a usare i social network per convincere la popolazione turca a recarsi ai seggi. Parimenti, molti turchi, specie tra gli attivisti, hanno in programma di utilizzare proprio i social network per documentare le procedure di voto di fronte all'opinione pubblica estera.

Ebbene, stando a quanto spiega The Verge, tutte queste persone farebbero meglio a non usare Twitter per le loro comunicazioni. Un tweet ufficiale del profilo Twitter Global Government Affairs, infatti, riporta che "in risposta ai processi legali e per assicurare che Twitter resti disponibile in Turchia, abbiamo preso delle azioni per ridurre l'accesso ad alcuni contenuti in Turchia nella giornata di oggi".

Il giornalista di Bloomberg Matthew Yglesias ha spiegato, sempre su Twitter, che "il Governo turco ha chiesto a Twitter di censurare i suoi oppositori appena prima delle elezioni, e Elon Musk l'ha fatto - questa scelta genererà degli interessanti report per i Twitter Files". Yglesias, che fa ancora riferimento allo scandalo dei Twitter Files di luglio, ha aggiunto che "come ho già detto più volte, il grosso problema di Twitter con il "free speech" è che Musk ha un business molto più importante come azionista di maggioranza di una grande compagnia automobilistica, che deve ottenere le simpatie di vari regimi in tutto il mondo".

La risposta (decisamente poco pacata) di Elon Musk non si è fatta attendere: "ti è caduto il cervello dalla testa, Yglesias? La scelta era tra avere Twitter completamente oscuro o limitare l'accesso ad alcuni tweet. Quale delle due alternative avresti preferito?".