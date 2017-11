Twitter porta il massimo dei nickname a 50 caratteri

Buone notizie per coloro che hanno un nume lungo e che fino ad ora non potevano utilizzarlo su. La piattaforma di microblogging, infatti, ha annunciato che a partire da oggi sarà possibile scegliere nickname di massimo 50 caratteri, più del doppio rispetto ai precedenti 20.

La nuova lunghezza riguarderà anche il nome del profilo, ed implica che potranno inserire anche le emoji.

Chiaramente, come sempre quando Twitter introduce cambiamenti importanti come questo, gli utenti si sono divisi in due fazioni: da una parte ci sono coloro che hanno accolto favorevolmente il cambiamento, mentre dall’altra in molti (i più integralisti, che hanno anche protestato apertamente contro la decisione del social network di raddoppiare il limite di caratteri per il tweet) hanno messo in dubbio la decisione, sostenendo che i dirigenti dovrebbero affrontare innanzitutto i problemi ben più gravi di fronte a cui si trova la piattaforma, tra cui il revenge porn e gli abusi che vengono registrati quotidianamente del social network.