Twitter, finalmente è possibile richiedere la famosa 'spunta blu': ecco come fare

In attesa di scoprire la nuova funzione Spaces, che dovrebbe portare un sistema audio sociale simile a Clubhouse anche su questa piattaforma, torniamo a parlare di Twitter e della reintrodotta possibilità di far verificare il proprio account per ottenere l'anelata spunta blu accanto al proprio nome.

Il ritorno di questa possibilità, annunciato da pochissimi giorni, dovrebbe entrare in vigore a partire da oggi ma non per tutti. La funzione potrebbe infatti richiedere diverso tempo prima di raggiungere tutti i Paesi in cui Twitter è utilizzabile.

Per far partire il processo di verifica del proprio account, bisognerà accedere a Twitter sull'applicazione mobile, entrare nelle Impostazioni, nella sezione dedicata al proprio Account e selezionare l'opzione Richiedi Verifica.

A questo punto saremo invitati a rispondere a una serie di domande relative alla nostra presenza su Twitter. Saremo chiamati dunque a esplicare le ragioni del nostro interessamento al processo di verifica. Fra le varie opzioni, è possibile selezionare categorie come Influencer, Azienda, Funzionario Governativo, Giornalista e Atleta.

In seconda battuta dovremo fornire delle informazioni aggiuntive sulle nostre attività professionali e infine scegliere un metodo di verifica, fra cui un indirizzo email certificato oppure un documento d'identità in corso di validità. Terminato questo passaggio dovremo solo attendere il responso dell'azienda, per il quale potrebbero volerci dall'una alle quattro settimane.

