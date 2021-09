Twitter, si potranno inviare Bitcoin: lo scopre un italiano, Product Leader conferma

Sembra proprio che Twitter stia lavorando a diverse novità. Infatti, dopo l'annuncio della Safety Mode, a quanto pare il team dietro al popolare social network ha deciso di puntare sul mondo delle criptovalute.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e 9to5Mac, nonché come confermato da Kayvon Beykpour, Product Leader di Twitter (tutto è partito da un leak del solito Alessandro Paluzzi, conosciuto anche come alex193a), in futuro gli utenti potranno inviare Bitcoin per supportare i Content Creator. Questo ovviamente potrà avvenire nel contesto della funzionalità "Tip Jar", che è stata lanciata dal noto social network nel corso del 2021.

Insomma, a quanto pare Twitter sta lavorando al supporto alla criptovaluta più famosa al mondo sotto questo punto di vista, anche se per il momento non è chiaro quando verrà effettivamente messo in funzione il tutto. In ogni caso, il retweet da parte del Product Leader di Twitter della scoperta effettuata dal ricercatore e sviluppatore nostrano Alessandro Paluzzi, che parecchie volte in passato ha realizzato leak legati ai social network, sembra lasciare spazio a pochi dubbi in merito al fatto che il team di Twitter stia lavorando a questa possibilità.

Staremo a vedere: sicuramente si tratterebbe di una novità interessante per il mondo crypto. A proposito di quest'ultimo, stando a un recente report il 21% degli italiani adulti possiede criptovalute.