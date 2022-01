Su Twitter si potranno utilizzare NFT come immagini profilo, Elon Musk: 'è fastidioso'

Twitter ha annunciato quest'oggi il lancio di una nuova funzione per gli abbonati al servizio Twitter Blue che permetterà agli utenti di impostare ed utilizzare gli NFT come immagini del profilo. Rispetto a quelle tradizionali, queste saranno riconoscibili da una forma esagonale e non dai classici cerchi.

Elon Musk però non sembra essere molto soddisfatto e convinto della decisione di Twitter e, pubblicando uno screenshot dell'annuncio, ha spiegato che "questa cosa è fastidiosa".

In alcuni tweet successivi, l'imprenditore sudafricano ha voluto fare chiarezza sulla sua opinione: "Twitter sta occupando risorse ingegneristiche per questo, mentre i crypto scammers e gli spambot inondano ogni thread?" ha affermato, riferendosi agli account fake che si spacciano per il CEO di SpaceX e Tesla sotto ogni thread e pubblicizzano truffe con le criptovalute.

Twitter dal suo canto non ha voluto commentare e non ha diffuso alcuna informazione a riguardo. Tutti però ricorderanno che nel 2018 il social network, per evitare che le persone possano spacciarsi per Musk, ha impedito agli utenti di cambiare il loro nome visualizzato in "Elon Musk".

L'uomo più ricco del mondo non sembra essere un grande fan degli NFT (qui trovate un nostro approfondimento sugli NFT), e proprio lo scorso mese abbiamo pubblicato su queste pagine l'emblematico tweet di Elon Musk sugli NFT.