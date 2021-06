Twitter preme sulla disinformazione: tre nuove etichette per contrastare le fake news

Dopo lo stop alle spunte blu per gli account, Twitter sembrerebbe essere intenzionata a premere sulla disinformazione introducendo nuovi sistemi per contrastare la diffusione di notizie false. Si parla, in particolare, di tre nuovi avvisi differenti a seconda del livello di attendibilità del tweet in questione.

A scoprire queste novità è stata la ricercatrice Jane Manchun Wong, da tempo interessata alle funzionalità in prova su app come Twitter e Spotify. In questo caso specifico lei ha condiviso uno screenshot, che trovate anche in calce all’articolo, ove si vedono tre post differenti e tre avvisi altrettanto diversi: il primo si può tradurre come “Ottieni le ultime informazioni”, il secondo come “Rimani informato” e il terzo significa “Fuorviante”. Ogni tag si riferisce a un certo tipo di informazione, a seconda del fatto che si tratti di errori logici, di conclusioni tratte da un contesto sbagliato o da dati tecnico-scientifici che possono confondere un utente inesperto in un certo tema.

Yoel Roth, responsabile della Site Integrity di Twitter, ha praticamente confermato l’imminente lancio di questa funzione condividendo il tweet della ricercatrice per ottenere il feedback dell’utenza: “[…] alcuni primi esperimenti con nuovi trattamenti di design per le nostre etichette sulla disinformazione. Fateci sapere cosa ne pensate e come possiamo migliorare”.

L’obiettivo è palese: evitare che il social network ritorni protagonista di un vortice di controversie relative alla diffusione di notizie false e contenuti manipolati, problema che è diventato particolarmente grave tra 2020 e 2021 a causa del COVID-19 e anche delle elezioni statunitensi, occasione in cui l’ex Presidente Donald Trump è stato bannato a vita da Twitter.