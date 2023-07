Twitter prende il nickname X, l'utente: 'datemi almeno la vecchia insegna!'

La telenovela sul nickname X già preso su Twitter continua, con un nuovo aggiornamento da parte del proprietario che, dopo il cambio di brand identity della piattaforma social di Elon Musk, ha perso da un momento all'altro il diritto all'utilizzo dell'handle @X.

Una mossa senza molti precedenti e soprattutto destinata ad alimentare il dibattito sulle politiche dell'azienda: l'uomo, infatti, si era dichiarato aperto a entrare nel merito della questione per cedere la proprietà all'azienda, ma certamente nessuno si aspettava una repentina presa di posizione di X, che ha comunicato la sua decisione all'utente in maniera insindacabile.

Il proprietario del nickname, Hwang, ha raccontato ai microfoni di TechCrunch che il suo account, collegato a X Corp., non poteva più rimanere in suo possesso, perciò gliene sarà assegnato uno nuovo trasferendo ovviamente tutti i suoi dati e la sua cronologia.

La ricompensa? Un giro turistico nel quartier generale di Twitter, ora X, e del merchandising ufficiale.

Come spiegato da Hwang, "sentivo che questa cosa poteva succedere", senza nascondere un filo d'amarezza. L'uomo conclude che "sarebbe stato carino se mi avessero offerto una ricompensa dato che per me aveva parecchio valore [...] magari dovrei chiedergli l'uccellino dell'insegna dato che lo stavano smontando giusto ieri".

Alla fine, la presa di coscienza, con l'utente che ha twittato "tutto è bene quel che finisce bene" dal suo nuovo account @x1234567998765, nonostante il suo nickname originale potesse valere potenzialmente svariate migliaia di dollari.

Ma adesso tocca a voi: che cosa ne pensate del rebranding di Twitter in X?