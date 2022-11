Twitter contro i profili falsi: per ottenere la spunta blu ci vorranno 90 giorni

La questione delle spunte di verifica su Twitter, ormai al centro delle notizie da una decina di giorni, si fa ancora più complessa. A quanto pare, infatti, il social network ora diretto da Elon Musk avrebbe trovato un sistema per prevenire la proliferazione di account fake che sfruttano Twitter Blue per ottenere un profilo verificato.

I colleghi di The Verge hanno infatti scoperto un piccolo cambiamento della pagina About Twitter Blue sul sito web di Twitter. La pagina spiega infatti che sarà necessario aspettare almeno 90 giorni prima di ottenere la spunta blu di verifica su un nuovo account. Si tratta di una novità assoluta per Twitter Blue, la quale dovrebbe avere lo scopo di evitare la proliferazione di profili fake su Twitter, ovviamente insieme al ban a vita per questi ultimi.

In effetti, il numero di profili fake su Twitter è aumentato a dismisura dopo che Elon Musk ha introdotto le spunte blu a pagamento sul social network, perciò il periodo di attesa di 90 giorni sembra essere legato alla necessità di disincentivare il fenomeno e, al contempo, di dare ai moderatori di Twitter più "respiro" per il controllo dei nuovi profili verificati sul social network.

Nell'immediato, la mossa dovrebbe spianare la via al ritorno di Twitter Blue, che è stato momentaneamente sospeso dal social network dopo l'enorme ondata di critiche (e di account-truffa) degli ultimi giorni. Con ogni probabilità, riporta sempre The Verge, la sottoscrizione a pagamento ritornerà pressoché invariata (fatto salvo il "gap" di 90 giorni per la spunta di verifica) il 29 novembre.

La pagina sul sito web di Twitter, in particolare, spiega che "gli account Twitter creati dopo il 9 novembre 2022 non potranno iscriversi a Twitter Blue prima di aver atteso un periodo di 90 giorni". In altre parole, la limitazione non riguarderà solo la spunta di verifica, ma l'intero abbonamento a Blue. Certo, l'escamotage di Twitter potrebbe avere un immediato effetto positivo, ma resta da capire cosa succederà a inizio 2023, quando scadrà il blocco di 90 giorni per i primi account creati dopo il 9 novembre.