Twitter, quanti sono i profili spam secondo gli utenti? Il sondaggio di Elon Musk

Continua il botta-e-risposta tra Elon Musk e Twitter, che tra un paio di mesi dovrebbe spostarsi in tribunale. Lo stesso Musk, nelle scorse ore, ha invitato il CEO di Twitter ad un dibattito pubblico sul numero di bot sulla piattaforma, ma al contempo ha pubblicato un sondaggio sul suo profilo per dare la parola agli utenti.

Il tweet di Elon Musk, che trovate riportato in calce, chiede ai suoi follower se essi pensino che "meno del 5% degli utenti attivi su base giornaliera su Twitter siano fake o spam". Le risposte, ovviamente, sono "Sì" e "No". Dopo essere rimasto aperto al voto per 24 ore, il sondaggio ha raccolto la bellezza di 822.766 voti.

In modo del tutto prevedibile, il "No" ha vinto di ampio margine sul "Sì", con una percentuale del 64,9% contro il 35,1% del "Sì". Con la sua solita ironia, Musk ha commentato il sondaggio spiegando che "Twitter ha parlato". Il sondaggio, che certamente permette di capire che buona parte degli utenti Twitter consideri i bot un problema, non è ovviamente indicativo della realtà dei fatti, che probabilmente sarà svelata solo durante la causa tra Elon Musk e Twitter, che dovrebbe iniziare il 17 ottobre prossimo.

Facciamo però un passo indietro: ormai da mesi, l'intera questione dell'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk verte sul numero di bot presenti sulla piattaforma. Le prime stime di Twitter spiegavano che tale numero fosse pari o inferiore al 5% degli utenti attivi giornalieri, sommando account spam e account fake, ma secondo il CEO di Tesla la reale consistenza della "popolazione" di bot del social network sarebbe molto maggiore.

Solo in un secondo momento, Twitter ha rivisto le sue stime al rialzo, arrivando ad ammettere che il 10% circa degli account presenti sulla piattaforma potrebbe essere falso. Negli scorsi giorni, tuttavia, Elon Musk ha usato un bot per scandagliare gli utenti di Twitter, scoprendo che il 28% circa di questi ultimi sarebbe "finto". Twitter ha tuttavia contestato tale risultato, spiegando che il bot sarebbe del tutto inaffidabile.