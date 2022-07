Twitter pronta a citare in giudizio Elon Musk: 'vinceremo, siamo fiduciosi'

Elon Musk ha rinunciato all'acquisto di Twitter giusto un paio di giorni fa, ma pare che neanche l'improvvisa decisione del miliardario possa mettere la parola "fine" alla vicenda che vede contrapporsi da mesi il CEO di Tesla e il social network fondato da Jack Dorsey. A quanto pare, infatti, Twitter vorrebbe citare in giudizio Elon Musk.

Che Twitter avrebbe preso provvedimenti legali contro Musk in caso il merger fosse naufragato era cosa nota ormai da tempo, tanto che per alcuni l'epilogo degli scorsi giorni era stato scritto già diverse settimane fa, ancora prima che Musk scoperchiasse il "vaso di Pandora" dei bot sulla piattaforma, ovvero quando il miliardario si è trovato di fronte ad un board dirigenziale di Twitter completamente ostile.

Ad ogni modo, l'accordo tra Elon Musk e Twitter sarebbe saltato a causa dei reali numeri dei bot presenti sulla piattaforma, che sarebbero doppi rispetto a quelli stimati e che avrebbero infine spinto il CEO di Tesla e SpaceX a ritirarsi dall'affare per l'acquisto del social. Twitter, però, sembra non aver preso affatto bene la notizia, che potrebbe avere un impatto devastante sulle quotazioni della compagnia in borsa.

Il Chairman di Twitter Bret Taylor, per esempio, ha twittato che "Il board di Twitter è ancora impegnato a chiudere la transazione ai prezzi e nei termini concordati, e intende perseguire azioni legali contro Mr. Musk per rendere effettivo l'accordo. Siamo fiducioso che vinceremo alla Corte di Cancelleria del Delaware".

Taylor, insomma, sembra essere convinto che ci sia ancora un piccolo margine per il completamento dell'acquisto di Twitter da parte di Musk, ma ha spiegato anche che i dirigenti dell'azienda stanno valutando opzioni legali contro il CEO di Tesla qualora questi decidesse di "tirarsi fuori" definitivamente dall'affare.

Stando a quanto era emerso già alcuni mesi fa, il contratto tra Musk e Twitter avrebbe una penale che impegnerebbe chiunque volesse concludere la trattativa prima del completamento (in questo caso Elon Musk, ovviamente) a pagare un miliardo di Dollari alla controparte. Non è ancora chiaro se il miliardario sudafricano intenda effettivamente pagare una cifra simile a Twitter.