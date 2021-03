Twitter punta a Clubhouse: disponibile la beta di Spaces su Android

Clubhouse, l'iconico social network in cui si fa uso solamente della propria voce, ha fatto dell'esclusività un importante punto di forza. Infatti, il servizio è disponibile solamente su invito e unicamente su iOS. Il successo di Clubhouse ha tuttavia attirato la concorrenza e infatti ora Twitter ha lanciato una feature simile anche su Android.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come fatto sapere dalla stessa Twitter mediante un tweet, la funzionalità Spaces, che in parole povere consiste in delle stanze audio, sta sbarcando in queste ore anche per gli utenti del sistema operativo del robottino verde. Più precisamente, si fa riferimento alla possibilità di entrare nelle stanze audio, ma non ancora a quella di fare da host (possibilità che Spaces garantisce già invece ad alcuni utenti iOS).

In ogni caso, si tratta chiaramente di una prima fase di test, anche se sembra che il rilascio definitivo potrebbe avvenire tra non molto tempo. Quel che è certo è che Twitter sta puntando sempre di più sull'audio, dato che già a settembre 2020, quindi prima del "boom" di Clubhouse, si parlava dei messaggi vocali privati.

Per il resto, la notizia odierna, che arriva essenzialmente "insieme" a quella relativa al "pugno duro" relativo alle fake news, sta generando particolare interesse anche per via del fatto che Twitter si sta spingendo laddove Clubhouse non è ancora arrivato, ovvero su Android.